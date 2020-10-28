В Петербурге оштрафовали 21 предприятие после ужесточения мер по Covid-19

В Северной столице власти города ввели новые ограничения для предприятий и горожан с 26 октября в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом. За первый день усиленного режима соблюдения санитарных норм было наказано 21 предприятие и более 20 жителей города.

Данные об этом появились в отчете Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Сообщается, что за время проверок было просмотрено 3 150 магазинов и заведений общепита на предмет нарушения антикоронавирусных мер. Выявлено 21 нарушение режима.

Кроме этого, привлекли к ответственности 23 граждан Северной столицы. Из них 4 в общественных местах города, 13 на входе в метро и 6 – на платформах общественного транспорта.

В целом, за день проверок выявлено 234 нарушения в общественном транспорте города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 26 октября жителям города без масок в транспорте будут выписывать штрафы.