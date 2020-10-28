Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с праздником

Роструд напомнил жителям России, что следующая рабочая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня народного единства.

Как сообщает РИА Новости, выходным днем будет 4 ноября. Таким образом, рабочими днями в первую неделю ноября будут только четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября. Вторник, 3 ноября, будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Эта рабочая неделя станет предпоследней сокращенной в 2020 году. Следующая ждет россиян в конце декабря. 31 декабря в этом году выпадает на четверг и будет сокращенным. Уже в следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, а 11-го нужно выйти на работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем.