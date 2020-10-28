«Солярис» перевернулся на КАД в районе деревни Горбунки

Утро для водителя белой иномарки не задалось: автомобиль перевернулся на Кольцевой автодороге на юге Петербурга.

Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильная авария произошла ранним утром в среду, 28 октября. Все случилось на внутреннем кольце КАД в районе деревни Горбунки.

По неизвестным причинам автомобиль Hyundai Solaris перевернулся на крышу. И перегородил вторую полосу. Первая полоса также занята другими автомобилями. Очевидцы предполагают, что там разбился водитель такси.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», там собралась небольшая пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка влетела в столб на перекрестке Шпалерной и Потемкинской. Сама машина получила многочисленные повреждения.