«Солярис» перевернулся на КАД в районе деревни Горбунки

&#171;Солярис&#187; перевернулся на КАД в районе деревни Горбунки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утро для водителя белой иномарки не задалось: автомобиль перевернулся на Кольцевой автодороге на юге Петербурга.

Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильная авария произошла ранним утром в среду, 28 октября. Все случилось на внутреннем кольце КАД в районе деревни Горбунки.

По неизвестным причинам автомобиль Hyundai Solaris перевернулся на крышу. И перегородил вторую полосу. Первая полоса также занята другими автомобилями. Очевидцы предполагают, что там разбился водитель такси.

Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

По данным сервиса «Яндекс.Карты», там собралась небольшая пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка влетела в столб на перекрестке Шпалерной и Потемкинской. Сама машина получила многочисленные повреждения.

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«Солярис» перевернулся на КАД в районе деревни Горбунки