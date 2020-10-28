Водитель трамвая ударила ножом своего коллегу на проспекте Космонавтов

В Московском районе Петербурга произошла ссора между двумя работниками ГУП «Электротранс», которая закончилась госпитализацией.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в квартире дома №74 по проспекту Космонавтов в ночь на 27 октября. Там произошла ссора между 43-летней женщиной, работающей водителем трамвая, и 36-летним мужчиной, так же работающим водителем трамвая. Они изрядно выпили.

В результате конфликта женщина схватилась за нож и ударила мужчину в область живота. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. В отношении женщины составили административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением.