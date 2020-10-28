Пожилая петербурженка заплатила 250 тысяч экстрасенсу из рекламы по ТВ

Пенсионерка из Невского района Петербурга потратила почти 250 тысяч рублей на услуги экстрасенса, объявления которого увидела в телевизоре.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во вторник, 27 октября, полиция приняла заявление от 64-летней пенсионерки, проживающей на Рыбацком проспекте.

По словам женщины, еще в мае она увидела на телеканале «Телевизионный дамский канал» рекламное объявление об услугах экстрасенса. В течение трех дней ей звонила некая женщина, которая имела «способность» проводить обряды по телефону.

За свои услуги незнакомка попросила 249 тыс. 690 рублей, которые пенсионерка ей и перевела.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что геолог с проспекта Кузнецова перевела мошенникам почти 1 млн рублей.