Пожилая петербурженка заплатила 250 тысяч экстрасенсу из рекламы по ТВ

Пожилая петербурженка заплатила 250 тысяч экстрасенсу из рекламы по ТВ
Пенсионерка перевела экстрасенсу 250 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Пенсионерка из Невского района Петербурга потратила почти 250 тысяч рублей на услуги экстрасенса, объявления которого увидела в телевизоре.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во вторник, 27 октября, полиция приняла заявление от 64-летней пенсионерки, проживающей на Рыбацком проспекте.

По словам женщины, еще в мае она увидела на телеканале «Телевизионный дамский канал» рекламное объявление об услугах экстрасенса. В течение трех дней ей звонила некая женщина, которая имела «способность» проводить обряды по телефону.

За свои услуги незнакомка попросила 249 тыс. 690 рублей, которые пенсионерка ей и перевела.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что геолог с проспекта Кузнецова перевела мошенникам почти 1 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество новости спб пенсионерка экстрасенс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты ЗакСа Петербурга не приняли «переход к циклической экономике»
МегаФон станет совладельцем видеосервиса START
Петербуржцы попросили губернатора заменить счетчики в жилых домах
Петербург сохраняет второе место по приросту заболеваемости COVID-19
За сутки от коронавируса умерли 57 петербуржцев
За сутки в Петербурге нашли 727 заболевших коронавирусом
Депутаты ЗакСа возмущены действиями КГИОП в ситуации со зданием бывшего ВНИИ
За здание ВНИИБ в Петербурге заступился депутат Госдумы