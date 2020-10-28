«Получили, но воспользоваться не можем»: родители жалуются на неработающие «Единые карты школьника»

В некоторых школах Петербурга дети до сих пор не могут использовать «Единые карты школьника» — нет соответствующего оборудования или защищенных каналов связи. Что происходит с системой безналичной оплаты питания в школьных столовых и контроля доступа в здание учебного заведения «Моя школа» и когда решится вопрос дооснащения оставшихся школ — разбиралась Gazeta.SPb.ru.
Внедрение услуги по информированию родителей о времени прихода их детей в школы, а также рационе питания за день в Петербурге началось в 2016 году. Речь о проекте «Моя школа» и так называемых «Единых картах школьника», которых к этому году, по данным комитета по информатизации и связи, выдали уже 954 тыс. штук.
Тем не менее ученики, например, 297-й школы в Пушкинском районе Петербурга за обеды в столовой до сих пор расплачиваются наличными, рассказала в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» одна из родительниц. Это подтвердили и представители администрации района, где находится учебное заведение. В ответе петербурженке они пояснили, что школа включена в адресную программу по внедрению систем, в том числе оплаты питания, а комитет по информатизации и связи подал заявку в бюджет города — до 2022 года соответствующее оборудование закупят и установят.
Похожая история, по словам другой родительницы, в 360-й школе Фрунзенского района. Ответ на жалобу поступил из администрации района: судя по всему, проблема заключалась в неполадке системы — ее пообещали устранить.
В 185-й школе Центрального района города «Единые карты школьника», очевидно, выдали уже давно, но ими до сих пор никто не пользуется. В администрации Центрального района предполагают, что система оплаты питания заработает в учебном заведении после осенних каникул. А пока ее тестируют.
Скриншот сообщения в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург»»Тоже мучаемся с «наличкой», — сетует очередная родительница, рассказывая о 191-й школе Красногвардейского района. Из ответа администрации района следует, что для работы системы оплаты питания нужны «защищенные каналы связи», а само учебное заведение еще только подключают к единой телекоммуникационной сети. Работы скорее всего завершатся лишь к концу этого года.
«Технические и программные средства проекта внедрены на 679 адресах школ Санкт-Петербурга. В 2021 году планируется дооснащение оставшихся школ», — сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в ведомстве.
«До тех пор, пока учащемуся не будет выдана карта, он не сможет стать участником проекта, а его родители получать информацию о тратах ребенка и графике его прихода в школу», — подчеркнули в комитете по информатизации и связи.
Координирует и контролирует деятельность комитета по информатизации и связи (председатель — Станислав Казарин) вице-губернатор Валерий Пикалёв.
Координирует и контролирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян) вице-губернатор Ирина Потехина.