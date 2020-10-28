В Петербурге опровергли информацию об ежедневном подсчете средств защиты в школах

В среду, 28 октября, в Северной столице появилась информация о том, что комитет по образованию проводит ежедневный подсчет израсходованных в школах санитайзеров и дезинфицирующих средств. Данные об этом оказались недостоверными. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Уточняется, что в соответствии с приказом губернатора города Александра Беглова, комитет обеспечивает контроль за оснащенностью бактерицидными лампами, термометрами, наличием и поддержанием запаса средств профилактики гриппа и ОРВИ, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты для сотрудников.

Кроме этого, проверка наличия и использования данных средств проводится в городе два раза. Планируется совершить подсчет в октябре и декабре текущего года.

«Это позволит оценить созданные запасы, проверить оснащенность и при необходимости принять соответствующие организационные меры. Например – поставить средства туда, где их не хватает. В дальнейшем эта информация будет собираться периодически в зависимости от эпидемической ситуации», – говорится в сообщении комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат предложил отменить занятия в школах на месяц.