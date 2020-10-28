В ДТП на Гагарина две иномарки снесли светофор после столкновения

В среду днем, 28 октября, произошло неприятное ДТП на перекрестке улицы Кузнецовской и проспекта Гагарина. Одна из машин во время столкновения зацепила светофор и повалила его на землю.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», авария не помешала затруднить движение на участке. Однако мы может увидеть на фотографиях то, что пострадал не только светофор, но и сами автомобили. На дороге видны следы разбитого стекла.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту проишествия прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

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