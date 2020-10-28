В ДТП на Гагарина две иномарки снесли светофор после столкновения

В ДТП на Гагарина две иномарки снесли светофор после столкновения
Авария на перекрестке улицы Кузнецовской и проспекта Гагарина. Фото: vk.com/spb_today

В среду днем, 28 октября, произошло неприятное ДТП на перекрестке улицы Кузнецовской и проспекта Гагарина. Одна из машин во время столкновения зацепила светофор и повалила его на землю.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», авария не помешала затруднить движение на участке. Однако мы может увидеть на фотографиях то, что пострадал не только светофор, но и сами автомобили. На дороге видны следы разбитого стекла.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту проишествия прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге два таксиста «Ситимобил» врезались в друг друга под Володарским мостом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб светофор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП на Гагарина две иномарки снесли светофор после столкновения
В Ленобласти временно ограничат движение на автодороге А-114
В Петербурге служба занятости населения поможет бизнесу обучить сотрудников
В Петербурге опровергли информацию об ежедневном подсчете средств защиты в школах
В Москве коронавирусные ограничения продлили до конца ноября
Россияне назвали любимый мультфильм, выпущенный за последние 20 лет
В Петербурге ресурс «За оборону Ленинграда» пополнится личными карточками ...
Эксперт рассказала о продуктах для профилактики коронавируса