Два таксиста «Ситимобил» столкнулись под Володарским мостом

Два таксиста &#171;Ситимобил&#187; столкнулись под Володарским мостом
Авария таксистов. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице в среду днем, 28 октября, два водителя такси устроили ДТП на проспекте Обуховской Обороны под Володарским мостом. В результате аварии произошло столкновение иномарок.

Информация о ДТП поступила от местных жителей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, при столкновении водители такси «Ситимобил» повредили друг другу бамперы автомобиля. Данных о пострадавших не поступало.

На место ДТП приедут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Росгвардия задержала мужчину, который ударил свою бывшую жену шокером после ссоры. Злоумышленник напал на женщину на территории детского сада. Пострадавшей оказали необходимую помощь в травмпункте.

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