Два таксиста «Ситимобил» столкнулись под Володарским мостом

В Северной столице в среду днем, 28 октября, два водителя такси устроили ДТП на проспекте Обуховской Обороны под Володарским мостом. В результате аварии произошло столкновение иномарок.

Информация о ДТП поступила от местных жителей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, при столкновении водители такси «Ситимобил» повредили друг другу бамперы автомобиля. Данных о пострадавших не поступало.

На место ДТП приедут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

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