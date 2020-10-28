Росгвардейцы задержали в Невском районе мужчину, который во время ссоры с бывшей женой ударил её шокером

Стражи порядка передали злоумышленника сотрудникам 32 отдела полиции для выяснения обстоятельств. У задержанного был изъят электрошокер. Фото: pixabay.com

Стражи порядка передали злоумышленника сотрудникам 32 отдела полиции для выяснения обстоятельств. У задержанного был изъят электрошокер. Фото: pixabay.com

Во вторник, 27 октября, около четырех часов дня наряд росгвардейцев задержал в Невском районе мужчину, подозреваемого в том, что он напал на женщину с электрошокером на территории детского сада.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову встревоженных работников детского сада на проспекте Александровской Фермы. Выяснилось, что в детском саду разгорелась ссора между бывшими супругами, в результате которой мужчина электрошокером ударил пострадавшую в шею. Правонарушителю удалось скрыться с места преступления.

«По горячим следам» его задержали неподалеку от детского учреждения и передали сотрудникам 32 отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. У подозреваемого также изъяли электрошокер. Пострадавшей женщине оказали необходимую медицинскую помощь в травмпункте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за два дня сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, числившихся в федеральном розыске.