В Петербурге росгвардейцы задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске

В Петербурге росгвардейцы задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске
Задержанных передали полиции. Фото: pixabay.com

За последние два дня, 25 и 27 октября, сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, в Московском и Красносельском районах, находившихся в федеральном розыске.

Так, 25 октября один из них пришел в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД на Кубинской улице в Московском районе. В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в розыске за мошенничество, совершенное в городе Алматы Республики Казахстан. Сотрудники МРЭО обратились к стражам порядка, по вызову прибыли росгвардейцы, задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции.

Второй случай произошел 27 октября в Красносельском районе, в гипермаркете на Таллинском шоссе. Нарушитель пытался пронести товары на 2,7 тысяч рублей мимо кассы, не оплатив. Сотрудники вневедомственной охраны задержали вора, а позже выяснилось, что он разыскивается за преступление, совершенное на территории города Брест Республики Беларусь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Красноярска задержали женщину, которая украла браслет в бизнес-зале Пулково.

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