В аэропорту Красноярска задержали воровку, стащившую брендовый браслет в бизнес-зале Пулково

В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Пулково обратилась пассажирка, вылетавшая из Петербурга в Новосибирск, с просьбой помочь отыскать пропавший аксессуар.

Оказалось, что женщина оставила в бизнес-зале пассажирского терминала воздушных ворот Северной столицы бредовый браслет. Стоимость пропавшего изделия пострадавшая оценила в 4 тысячи рублей. В бизнес-зале браслета не обнаружилось, как и в столе находок.

Тогда стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую в хищении украшения. Ею оказалась 47-летняя неработающая жительница Красноярска. Она заметила ставленный на столе браслет и решила его присвоить. Полиция задержала воровку в аэропорту Красноярска. Возбуждено уголовное дело, похищенное передали законной владелице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине из квартиры вынесли имущество на полмиллиона рублей.