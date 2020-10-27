Евро, доллары и ювелирка: квартиру в Пушкине обчистили на полмиллиона

Евро, доллары и ювелирка: квартиру в Пушкине обчистили на полмиллиона
У жительницы Пушкина похитили украшения и деньги. Фото: pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело после крупной кражи из квартиры в Пушкине. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

Как стало известно gazeta.spb, в полицию потерпевшая жительница Пушкина обратилась накануне. Она рассказала, что в понедельник, 26 октября, к металлической двери ее однокомнатной квартиры подобрали ключ.

В результате из шкатулки исчезло 250 евро, 1,5 тыс. долларов, 55 тысяч рублей и золотые украшения. Ущерб оценили в 549 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb писала о том, что житель Петербурга сядет на 13 лет в колонию строгого режима за убийство женщины и кражу.

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