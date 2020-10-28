Назначена дата очередного заседания по делу историка Соколова

Назначена дата очередного заседания по делу историка Соколова
Олег Соколов в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

В среду, 28 октября, в Северной столице назначили дату проведения очередного заседания по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, новое заседание состоится 2 ноября в 14:00.

Ранее, на заседании заслушивали свидетелей защиты Олега Соколова. Происходил допрос друга Соколова, который общался с историком и убитой Ещенко за несколько дней до инцидента.

Кроме этого, на заседании выступил актер Александр Лепехов, который рассказал, что Понасенков планировал вместе с группой людей избить Олега Соколова, а позже справить на него нужду.

Напомним, что Олег Соколов признал свою вину в убийстве Анастасии Ещенко. При этом отметил, что не хотел стрелять в нее из обреза, а достал оружие, что напугать погибшую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что друг Соколова заявил о его общениях с женщинами. Он утверждает, что вокруг него всегда крутились женщины-гиены.

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