В Петербурге появятся новые спортивные комплексы для занятий дзюдо

В среду, 28 октября, в Северной столице на пресс-конференции, посвященной 85-летию основания Федерации дзюдо в городе, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов анонсировал строительство нескольких спортивных комплексов в 2021 году. Об этом сообщили в аппарате парламентария.

Уточняется, что новый многофункциональный комплекс появится на улице Замшина, в котором будут оборудованы соревновательный и тренировочный залы для дзюдо, залы художественной гимнастики, фехтования, ОФП, стрелковая галерея и реабилитационно-восстановительный комплекс.

Кроме этого, планируется создание загородных спортивных школ по дзюдо имени А.С. Рахлина в Зеленогорске и поселке Смолячково. А также силами «Клуба Дзюдо Турбостроитель» будет реализован проект по созданию залов для занятия единоборством на улице Передовиков.

«Сегодня в Санкт-Петербурге функционирует более 120 организаций различных форм собственности, где культивируется дзюдо. Это учреждения физкультурно-спортивной направленности, клубы, общественные объединения и другие организации. Количество их воспитанников приближается к десяти тысячам», – добавил Владимир Кириллов.

Необходимое финансирование для строительства новых спортивных объектов будет предоставлено из средств бюджета.

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