В Гатчине обнаружен мертвым федеральный судья с огнестрельным ранением

В среду, 28 октября, в Ленинградской области в городе Гатчине было обнаружено тело 59-летнего Юрия Караваева, который являлся судьей Гатчинского районного суда. У скончавшегося выявлено огнестрельное ранение.

Как сообщает 47news, на данный момент Следственный комитет устанавливает причины смерти мужчины. При этом, рядом со скончавшимся находилось ружье.

Кроме этого, отмечается, что до этого Юрий Караваев жаловался на сильные проблемы со здоровьем.

Напомним, что Юрий Караваев проработал в должности судьи более 17 лет. В Гатчинском районном суде мужчина трудился с 29 апреля 2011 года.

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