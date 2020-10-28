В Германии вводят новый карантинный режим

Власти убеждены, что нет другого способа приостановить распространение инфекции.

Правительство Германии и главы федеральных земель договорились о вводе нового карантинного режима – он начнется 2 ноября. Об этом пишет ТАСС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ограничения будут действительны как минимум до декабря. Она отметила, что за последние дни количество зараженных резко выросло.

«Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани»,

— заявила глава кабмина.

Меркель уверена, что нет другого способа приостановить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ирландия первой в ЕС вернула карантин из-за коронавируса. В стране закроют все непродовольственные магазины, музеи, галереи и другие учреждения культуры.