На Гражданском фура снесла линию электропередач

На Гражданском фура снесла линию электропередач
На участке дороги образовалась пробка. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Скорее всего, некоторые дома остались без света.

В Калининском районе сегодня, 28 октября, произошла авария, в результате которой была снесена линия электропередач. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении проспекте Непокоренных и Гражданского проспекта. Там грузовой автомобиль с цистерной снес линию электропередач. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб. Автомобилисты отмечают, что движение затрудненно в оба направления.

По предварительным данным, никто не пострадал. Местные жители пока не сообщают о том, есть ли у них электричество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Пискаревском и Полюстровском затруднило движение общественного транспорта.

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дтп калининский район


 

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