На Трамвайном произошла авария с участием автобуса

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Транспортные средства получили повреждения в результате инцидента.

В Кировском районе вечером 28 октября произошла авария с участием автобуса. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Трамвайном проспекте – там столкнулись автобус и микроавтобус.

Как именно все произошло – не уточняется. На снимках заметно, что микроавтобус получил серьезные повреждения – фрагменты машины валяются на дороге.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Пискаревском и Полюстровском затруднило движение общественного транспорта.