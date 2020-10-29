Посольство России посмеялось над заявлением о русских солдатах для Каталонии

Российское посольство в Испании прокомментировало сообщения об ордерах на обыски в Каталонии. Они были выданы на основании записей разговорах, в которых якобы упомянуты десять тысяч русских солдат.

Комментарий посольство России разместило в Twitter. Там с иронией отметили, что информация о десяти тысячах русских солдат в Каталонии неполная – к числу нужно добавить для нуля.

«Войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре», — заметили дипломаты.

В Барселоне и Жироне провели операцию, во время которой задержали около 30 человек, в том числе тех, деятельность которых связана с движением за независимость региона.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Каталонии политиков приговорили к 13 годам заключения за референдум.