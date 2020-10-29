Иномарка угодила в яму на Ланском шоссе

Иномарка угодила в яму на Ланском шоссе
Ланское шоссе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Утро четверга, 29 октября, отметилось ДТП на севере Петербурга. Автомобиль оказался в яме.

О происшествии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, авария произошла на Ланском шоссе. Автомобиль Ford проехал через ограждение из водоналивных барьеров и угодил в яму.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что легковой автомобиль покинул место ДТП на Петроградской стороне. Как отмечали очевидцы, водитель не справился с управлением, сначала потерял бампер, а потом задел другу иномарку. В результате автомобиль спешно покинул место аварии, несмотря на потерянный бампер и почти оторванное колесо.

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