В Петербурге ищут поджигателя иномарки на 1-м Муринском

В Петербурге ищут поджигателя иномарки на 1-м Муринском
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Санкт-Петербурге полиция начала поиск злоумышленника, который поджег иномарку в Выборгском районе. Его видели у горящей машины на 1-м Муринском проспекте.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 28 октября, поздно вечером.

На 1-м Муринском проспекте загорелась Skoda. Правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения и увидели момент поджога.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается личность злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru писала о спасении собаки при пожаре в Колпино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгский район иномарка новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Закладчик с цветными свертками привел полицию к ОПГ в Петербурге
Задержанный в Парголово эксгибиционист мог напасть на школьницу
Три незнакомки похитили у пенсионера из Петербурга 2,5 млн
После таинственной смерти петербуржца на Петроградке ищут его собутыльника
После исчезновения петербуржца с сыном возбудили дело об убийстве
Задержан похититель ящика пожертвований из храма в Ленобласти, деньги он ...
В Петербурге ищут поджигателя иномарки на 1-м Муринском
В Петербурге собрались трехбалльные пробки