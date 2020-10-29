В Петербурге ищут поджигателя иномарки на 1-м Муринском

В Санкт-Петербурге полиция начала поиск злоумышленника, который поджег иномарку в Выборгском районе. Его видели у горящей машины на 1-м Муринском проспекте.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 28 октября, поздно вечером.

На 1-м Муринском проспекте загорелась Skoda. Правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения и увидели момент поджога.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается личность злоумышленника.

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