После исчезновения петербуржца с сыном возбудили дело об убийстве

После исчезновения петербуржца с сыном возбудили дело об убийстве
В Петербурге полиция ищет отца с сыном. Фото: pixabay.com

В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после того, как отец вышел с сыном на прогулку и исчез. До этого суд ограничил его встречи с ребенком.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию пришла мать трехлетнего мальчика. Она рассказала, что еще в августе развелась с мужем, а суд ограничил его встречи с сыном, гулять они могли два раза в неделю.

Во время такой прогулки петербуржец убыл с сыном в неизвестном направлении. Отмечается, что уголовное дело было решено возбудить, учитывая длительность отсутствие мальчика, а также невозможность установить местонахождение отца.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петербурга зарубил дачника топором и получил девять лет колонии.

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