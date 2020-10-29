Три незнакомки похитили у пенсионера из Петербурга 2,5 млн

Три незнакомки похитили у пенсионера из Петербурга 2,5 млн
У пенсионера украли 2,5 млн. Фото: pixabay.com

В Петербурге ищут трех женщин, которые обманом заставили пенсионера показать им деньги, а затем похитили почти 2,5 млн рублей.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел 27 октября. Ему позвонила незнакомая женщина, которая заявила, что специалистам для сохранности денег нужно переписать номера на его банкнотах.

Вскоре к нему в квартиру на проспект Культуры пришли три незнакомки. После из визита пенсионер уже не нашел 2,5 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что после посещения пенсионера злоумышленницы направились к метро. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петербурга получил 13 лет колонии строгого режима за убийство женщины и кражу.

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