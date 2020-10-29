Закладчик с цветными свертками привел полицию к ОПГ в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали закладчика наркотиков. Как оказалось, он входил в состав организованной группы, которая продавала наркотики и психотропные вещества.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Молодого человека задержали в переулке Каховского – он выбросил из кармана несколько свертков.

Во время обыска у него дома нашли еще 262 свертка из изоляционной ленты различных цветов. Оказалось, что внутри находились наркотики.

В полиции считают, что злоумышленник был кладовщиком-закладчиком в одной из ОПГ, которая продает наркотики в Сети через интернет-магазин.

В результате полиция изъяла на Васильевском острове 114 закладок и еще 53 – в Киришском районе Ленобласти. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков житель Ленобласти пытался купить лекарство по поддельному рецепту.