Закладчик с цветными свертками привел полицию к ОПГ в Петербурге

Закладчик с цветными свертками привел полицию к ОПГ в Петербурге
Изъятые вещества. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге полицейские задержали закладчика наркотиков. Как оказалось, он входил в состав организованной группы, которая продавала наркотики и психотропные вещества.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Молодого человека задержали в переулке Каховского – он выбросил из кармана несколько свертков.

Во время обыска у него дома нашли еще 262 свертка из изоляционной ленты различных цветов. Оказалось, что внутри находились наркотики.

В полиции считают, что злоумышленник был кладовщиком-закладчиком в одной из ОПГ, которая продает наркотики в Сети через интернет-магазин.

В результате полиция изъяла на Васильевском острове 114 закладок и еще 53 – в Киришском районе Ленобласти. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков житель Ленобласти пытался купить лекарство по поддельному рецепту.

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Закладчик с цветными свертками привел полицию к ОПГ в Петербурге