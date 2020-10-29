Петербуржец со спущенными штанами уселся на машину полиции и схлопотал штраф

В Петербурге местный житель выплатит штраф за пьяную выходку на Тепловозной улице. Мужчина спустил штаны с нижним бельем и уселся на патрульную машину.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел поздно вечером 27 октября. Мужчина был пьян и ругался матом. В какой-то момент он спустил штаны, оголил «пятую точку» и сел на капот патрульного авто. При этом он давал фотографировать себя прохожим, которые потом опубликовали фото в Сети.

Когда хулиган увидел приближающихся сотрудников полиции, он попытался скрыться, сдаваться без боя он не захотел и оказал сопротивление. В отдел полиции его все же доставили.

В суде злоумышленник вину признал. Суд наказал его штрафом в 1,5 тыс. рублей.

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