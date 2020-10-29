Бывший игрок «Зенита» Витсель ждет возвращения в Петербург

Бывший игрок &#171;Зенита&#187; Витсель ждет возвращения в Петербург
Аксель Витсель. Фото: официальный твиттер "Боруссии"

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом», который закончился поражением сине-бело-голубых.

В своем Instagram-аккаунте футболист написал, что матч против клуба, в котором он когда-то играл, был особенным для него. По словам Витселя, он с нетерпением ждет возвращения в Санкт-Петербург.

«Боруссии» было важно набрать три очка, теперь двигаемся к следующим матчам», — пишет хавбек.

Аксель Витсель играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы, сыграл в составе команды 180 матчей, забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач, пишет Neva.Today.

После двух туров лидером группы F стал римский «Лацио» с 4 очками. Столько же баллов имеет бельгийский «Брюгге», он на второй позиции. Далее идет «Боруссия» с тремя очками. А «Зенит» отстает от всех в турнирной таблице — у петербургской команды нет ни одного балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Семак объяснил три поражения «Зенита» подряд впервые с 2018-го года.

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