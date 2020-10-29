Неизвестный поджог автомобиль на 1-м Муринском проспекте

Неизвестный поджог автомобиль на 1-м Муринском проспекте
Поджог автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

В четверг вечером, 29 октября, в Северной столице неизвестный произвел поджог автомобиля Škoda и скрылся с места преступления. Злоумышленник попал под камеры жителей дома.

Информация об инциденте появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщают очевидцы, после поджога автомобиля мужчина сразу же сбежал с места проишествия. На данный момент не удалось установить причины данного действия, а также личность злоумышленника.

При этом по фотографиям в паблике, мы можем увидеть, что машина получила значительный ущерб от возгорания передней части. На место проишествия были вызваны сотрудники МЧС, которые смогли ликвидировать аварию.

Огонь не распространился на другие транспортные средства по близости от Škoda.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкине спешившая «ГАЗель» влетела в две иномарки на перекрестке.

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