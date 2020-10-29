Форты Кронштадта отреставрируют по программе Минкульта

Сейчас туристы чаще всего едут в Кронштадт за морскими прогулками; форты на втором месте. Фото: pixabay.com

Сейчас туристы чаще всего едут в Кронштадт за морскими прогулками; форты на втором месте. Фото: pixabay.com

В Северной столице одобрили проекты по реставрации фортов «Александр I», «Кроншлот» и «Петр I», которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

По словам парламентария, реставрация включена в программу Министерства культуры. На данный момент подготовлены эскизы, которые предусматривают облагородить форты для туристических целей.

«Инвестиции найдены уже для 80% объектов будущего «Острова фортов» – заявил Александр Беглов.

Кроме этого, Кронштадт для привлечения туристов разработает развитую транспортную инфраструктуру. Планируется построить новый участок Цитадельского шоссе до 4-х полос, а также провести реконструкцию пешеходной набережной.

При этом работы коснутся и жилых зданий города. Капитальный ремонт в 2020 году пройдет в 30 домах. Из них 22 здания – объекты культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ремонтные работы 29 и 30 октября ограничат движение по Кронштадской дамбе.