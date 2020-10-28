С 29 по 30 октября дорожные работы ограничат движение по Кронштадтской дамбе

В среду, 28 октября, дирекция Комплекса защитных сооружений Северной столицы предупреждает автомобилистов об ограничении транспортного движения по дамбе в связи с проведением дорожных работ.

Соответствующая публикация появилась сегодня в официальном Instagram Комплекса защитных сооружений. Согласно сообщению, в период с 29 октября по 30 октября на 115-116 километре САД КЗС, в связи с проведением ремонтных работ, будет временно ограничено автомобильное движение в правой и средней полосе.

Дирекция КЗС приносит извинения водителям за доставленные неудобства и настоятельно просит соблюдать правила дорожного движения, следить за разметкой, знаками и ограждениями, не превыша скоростной режим. О характере работ информации в посте нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полумарафон «Белые ночи» ограничит движение в Петроградском районе города в субботу, 31 октября.