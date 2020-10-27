Полумарафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта на Петроградке

Ознакомиться со схемой объезда на период ограничений можно на сайте КРТИ. Фото: pixabay.сom

Ознакомиться со схемой объезда на период ограничений можно на сайте КРТИ. Фото: pixabay.сom

В субботу, 31 октября, в Санкт-Петербурге состоится VI полумарафон «Белые ночи». Спортивное мероприятие перекроет часть улиц для автомобильного движения.

Об этом во вторник, 27 октября, уведомляет пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С 11:45 до 15:00 в субботу полностью перекроют для проезда Теннисную аллею, Крестовский проспект на участке от Южной аллеи до Южной дороги, а также Велосипедную аллею.

На этот же период ограничат движение по Северной и Южной дороге. Будет сужен проезд по Северной дороге на участке от Велосипедной аллее к Северной аллее, а на Южной дороге — от Крестовского проспекта к Теннисной аллее. В связи с этим движение может быть затруднено. Кроме того, с 00:00 29 октября до 15:00 31 октября запретят парковку на всех вышеперечисленных улицах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на две недели будет ограничено движение автомобилей по Магнитогорской улице.