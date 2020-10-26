Движение по Магнитогорской улице ограничат на полмесяца

Стало известно о новых ограничениях движения, которые введут в Петербурге со вторника, 27 октября.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, с 27 октября по 14 ноября транспорт не сможет проехать по Магнитогорской улице от проспекта Шаумяна к Брантовской дороге. Объезжать участок советуют по Якорной улице.

Кроме того, с 30 октября по 28 февраля работы по прокладке водопровода ограничат движение на проспекте Ветеранов от улицы Козлова до улицы Танкиста Хрустицкого.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют движение. Ограничения там введут с 27 октября по 12 ноября. На участке будут менять напыляемую гидроизоляцию и восстанавливать защитный слой бетона на путепроводе.