На КАД у Мурино на две недели перекроют движение

На путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют движение. Водители не смогут проехать по двум полосам.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения движения будут введены с 27 октября по 12 ноября. На путепроводе, который проходит на железной и автомобильной дорогой, будут проводить работы. Там будут менять напыляемую гидроизоляцию и восстанавливать защитный слой бетона на путепроводе.

Уточняется, что будут перекрыты полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. По третье и четвертой полосам введут ограничения скорости до 50 км/ч.

На участке установят временные дорожные знаки, а также ограждающие элементы. Работы там будут идти круглосуточно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в период с 26 по 31 октября на петербургской дамбе будут проводиться плановые работы.