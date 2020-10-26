На КАД у Мурино на две недели перекроют движение

На КАД у Мурино на две недели перекроют движение
КАД в районе Мурино. Фото: панорамы "Гугл"

На путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют движение. Водители не смогут проехать по двум полосам.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения движения будут введены с 27 октября по 12 ноября. На путепроводе, который проходит на железной и автомобильной дорогой, будут проводить работы. Там будут менять напыляемую гидроизоляцию и восстанавливать защитный слой бетона на путепроводе.

Уточняется, что будут перекрыты полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. По третье и четвертой полосам введут ограничения скорости до 50 км/ч.

На участке установят временные дорожные знаки, а также ограждающие элементы. Работы там будут идти круглосуточно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в период с 26 по 31 октября на петербургской дамбе будут проводиться плановые работы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кад мурино ограничение движение ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа бригада арбитров на матч «Боруссии» и «Зенита» в Лиге чемпионов
В ДТП с иномарками в Купчино пострадали двое
В Приморском районе появится пассажирская платформа «Новая Лахта»
Жильцов трех парадных дома на Московском шоссе эвакуировали из-за ...
Свидетель по делу Соколова заявил, что «группа Понасенкова» должна была ...
На КАД у Мурино на две недели перекроют движение
Теплая погода без сильных дождей ожидается в Петербурге в ближайшие две недели
В школах Ленобласти проведут дезинфекции на каникулах