В Петербурге скончался бард Михаил Кане

В четверг, 29 октября, в Северной столице умер на 78-году жизни известный бард Михаил Кане. Мужчина ушел из жизни после длительной болезни. Об этом сообщил его аккомпаниатор, ученый и поэт Александр Городницкий на своей странице в Facebook.

Подробности смерти Михаила Кане Александр Городницкий не уточнил. Он только написал в своем посте о кончине барда, передав соболезнования родным и близким.

Напомним, что Михаил Кане являлся исполнителем авторской песни и был постоянным участником, а также ведущим членом жюри Грушинского фестиваля. Бард выступал с песнями с 1965 года и был ведущим концертов в клубе «Восток».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончался известный детский писатель Михаил Яснов. Автор получил популярность за книгу «Чучело-Мяучело».