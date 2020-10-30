В Петербурге за сутки – более 800 заболевших COVID-19

В Петербурге продолжает ухудшаться ситуация с новой коронавирусной инфекцией. В Северной столице за сутки статистику заболевших пополнили более 800 человек.
Об этом утром в пятницу, 30 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
Так, только за последние сутки в Северной столице выявили еще 801 заболевшего. Теперь общее число заразившихся за все время пандемии составляет более 60,5 тыс. человек.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Иммунологи отмечают: это произойдет, когда иммунная прослойка населения достигнет порога в 60% и выше. Пандемия же остановится, когда она составит 70-80%, а заболевание перенесут те лица, которые сейчас считаются контактными.