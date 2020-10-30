Петербург крепко ухватился за второе место среди регионов по приросту новых случаев COVID-19

Санкт-Петербург не отпускает второе место в рейтинге городов России по приросту новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на пятницу, 30 октября, за последние сутки в Северной столице выявили 801 заболевшего.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составила 60 522 человека.

Отметим, что в России количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией приближается к показателю в 1,6 млн человек. При этом выздороветь смогли более 1,2 млн пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о необычном симптоме коронавируса, который выявили американские ученые. Они заметили, что некоторые пациенты страдают от раздражения, покраснения, а затем посинения пальцев ног. Оно может продолжаться до четырех недель.