Власти Петербурга согласились отдать РПЦ объекты в Александр-Невской лавре и Стрельне

Власти Петербурга согласились отдать РПЦ объекты в Александр-Невской лавре и Стрельне
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Фото: mitropolia.spb.ru

Администарция Петербурга удовлетворила просьбы Санкт-Петербургской Епархии РПЦ о передаче недвижимости на набережной реки Монастырки в центре города и в поселке Стрельна Петродворцового района.

Санкт-Петербургская Епархия ранее обращалась с соответствующими заявлениями в Комитет имущественных отношений. Так, РПЦ попросила о передаче сроком на сто лет в безвозмездное пользование нежилые помещения 3-Н, 4-Н на территории Александро-Невской лавры, которые предназначены для обслуживания имущества религиозного назначения, пишет АБН.

Вторая просьба была о передаче Православной местной религиозной организации Прихода храма Святых благоверных князей Петра и Февронии в поселке Стрельна здание часовни на Заводской улице. Обе заявки РПЦ были удовлетворены комитетом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ хочет получить в свое управление шесть зданий в Петербурге.

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