Меры соцподдержки в Петербурге проиндексируют в 2021 году

Меры соцподдержки в Петербурге проиндексируют в 2021 году
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге в следующем году меры социальной поддержки будут проиндексированы. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба Смольного. Уточняется, что оно предусматривает ежегодную индексацию размеров мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки.

Так, уточняется, что ежемесячные доплаты к пенсии государственным гражданским и муниципальным служащим будут проиндексированы на 1,039%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Минфине считают несправедливым индексировать пенсии работающих россиян. По словам главы ведомства Антона Силуанова, данная категория граждан имеет постоянный доход. При этом он добавил, что помощь лучше направлять неработающим пенсионером.

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