Жителей Ленобласти оповестят об обязательном ношении масок

Для распространения информации задействуют системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
В Ленинградской области в эти выходные включат системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в администрации региона. Отмечается, что местным жителям напомнят о важности ношения медицинских масок. На том, чтобы граждане страны обязательно носили средства индивидуальном защиты, настаивает главный санитарный врач.
Напоминаем, что теперь россияне должны носить маски, иначе им нельзя появляться в общественных местах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски. Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.