Жителей Ленобласти оповестят об обязательном ношении масок

Жителей Ленобласти оповестят об обязательном ношении масок
Граждане прослушают информацию о ношении масок. Фото: pixabay.com

Для распространения информации задействуют системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

В Ленинградской области в эти выходные включат системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в администрации региона. Отмечается, что местным жителям напомнят о важности ношения медицинских масок. На том, чтобы граждане страны обязательно носили средства индивидуальном защиты, настаивает главный санитарный врач.

Напоминаем, что теперь россияне должны носить маски, иначе им нельзя появляться в общественных местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски. Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.

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Жителей Ленобласти оповестят об обязательном ношении масок
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