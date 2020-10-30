В Петербурге комитет по печати получит полномочия для контроля работы киосков

В Петербурге комитет по печати получит полномочия для контроля работы киосков
В Петербурге комитет по печати получит новые полномочия. Фото: pixabay.com

В Петербурге комитет по печати и взаимодействию со СМИ может получить новые полномочия. Предполагается, что они позволяет ведомству расторгать договоры с недобросовестными владельцами павильонов, в которых продается печатная продукция.

Инициативу обсудили на встрече председателя ведомства Владимира Рябовола и комитета по законодательству.

Отмечается, что участки под размещение нестационарных объектов для торговли печатью можно получить, если там будет продаваться минимум 70% печатной продукции. Многие же нарушают это правило.

При этом у комитета нет полномочий по заключению и контролю за исполнением договоров.

Депутаты предлагают наделить ведомство этими полномочиями.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге появятся фермерские киоски по продаже хлеба, молока и рыбы. Предполагалось, что они позволят повысить конкуренцию на рынке товаров и услуг.

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