Студентка отсудила плату за обучение у Петербургского университета профсоюзов

В Петербурге суд частично удовлетворил иск студентки, которая требовала у Петербургского гуманитарного университета профсоюзов вернуть плату за обучение.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что четыре курса, по договору, девушка должна была обучаться во Владивостокском филиале, а последний, пятый, в Петербурге.

В прошлом году истец перечислила плату за четвертый курс обучения, но решила перевестись в другой вуз. В результате ее отчислили с 4 курса, но деньги не вернули.

Университет настаивал на том, чтобы средства потратили на ремонт здания, покупку оборудования и закупку литературы, а также выплату зарплаты педагогам.

Суд принял решение о взыскании с вуза 89 тысяч рублей. В эту сумму входит не только штраф, но также проценты за пользование чужими деньгами и компенсация морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что КГИОП через суд обязал Университет профсоюзов восстановить снесенную дачу в Озерках.