Попова просит соблюдать меры предосторожности в церквях

Ожидается, что всех прихожан обяжут носить маски, а священникам будут измерять температуру.

Главный санитарный врач России Анна Попова обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой обеспечить соблюдение мер предосторожности в церквях. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается и нужно, чтобы граждане носили маски, когда оказываются в местах скопления людей.

Теперь в храмы людей будут пускать только в масках, а священнослужителей обяжут мерить температуру и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору»,

— сказано в письме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга согласились отдать РПЦ объекты в Александр-Невской лавре и Стрельне.