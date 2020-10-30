В Тосненском районе в жестком ДТП скончался водитель

В аварии погиб один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии погиб один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина умер на месте из-за серьезности полученных травм.

В Тосненском районе Ленинградской области сегодня, 30 октября, произошла жесткая смертельная авария. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Все случилось в Ям-Ижоре – там столкнулись легковушка и фура. По чьей вине произошло столкновение пока что выяснить не удалось. Известно, что водитель иномарки скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента. О других жертвах аварии не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном иномарка врезалась в здание: образовались пробки. В результате заняты средний и правый ряд. Автомобилисты советуют объезжать место инцидента, иначе можно надолго застрять.