Netflix снимет сериал про личную жизнь Бекхэмов

Netflix снимет сериал про личную жизнь Бекхэмов
Netflix снимет сериал про семью Бекхемов. Фото: Instagram

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подписал контракт с Netflix на съемки документального сериала о жизни спортсмена и его семьи. Стоимость контракта составляет 16 млн фунтов стерлингов (более 1,6 млрд рублей).

Как сообщает The Sun, для создания проекта Бекхэмы поднимут семейные архивные кадры и фотографии, которые еще не видела общественность. Сериал также расскажет о любовной истории Дэвида и его жены Виктории: с момента первой встречи и до настоящего времени. Также в сериале покажут их детей, друзей и бывших товарищей по команде.

Кроме того, Netflix уделит внимание бизнесу и благотворительной деятельности звездной семьи. По словам инсайдера, это шоу станет неким «переворотом» для стримингового сервиса.

Ожидается, что зрители увидят шоу не раньше 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Netflix.

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Netflix снимет сериал про личную жизнь Бекхэмов
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