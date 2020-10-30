Netflix снимет сериал про личную жизнь Бекхэмов

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подписал контракт с Netflix на съемки документального сериала о жизни спортсмена и его семьи. Стоимость контракта составляет 16 млн фунтов стерлингов (более 1,6 млрд рублей).

Как сообщает The Sun, для создания проекта Бекхэмы поднимут семейные архивные кадры и фотографии, которые еще не видела общественность. Сериал также расскажет о любовной истории Дэвида и его жены Виктории: с момента первой встречи и до настоящего времени. Также в сериале покажут их детей, друзей и бывших товарищей по команде.

Кроме того, Netflix уделит внимание бизнесу и благотворительной деятельности звездной семьи. По словам инсайдера, это шоу станет неким «переворотом» для стримингового сервиса.

Ожидается, что зрители увидят шоу не раньше 2022 года.

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