Кадыров требует извинений от Жириновского из-за критики в свой адрес

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извинений из-за комментария последнего о полномочиях руководителей субъектов РФ.

Рамзан Кадыров выразил резкое удивление тому, что политик учит главу региона своей работе. В своем Telegram-канале парламентарий Чечни требует Жириновского извиниться за свои слова.

Кроме этого, Рамзан Кадыров отметил, что на данный момент в России проживает около 30 млн мусульман и «не стоит затрагивать их религиозные чувства».

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с осуждением того, что во Франции хотят вывесить карикатуры на пророка Мухаммада на всех зданиях органов государственной власти.

В ответ на критику Макрона главе Чечни ответил Дмитрий Песков, которой попросил политика заниматься регионом, а не внешними делами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Рамзан Кадыров заявил о том, что может покинуть пост главы Чечни из-за позиции по Макрону.