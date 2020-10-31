В Павловске двое мужчин «порезали» друг друга во время ссоры

Конфликт между мужчинами произошел возле дома №24 по улице Березовой в городе Павловске. Пострадавшие нанесли друг другу ножевые ранения, после чего один из них вызвал полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 29 октября в 21:53, когда в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов города Павловска.

На месте проишествия полицейские обнаружили мужчину из Московской области с резанной раной брюшной стенки в тяжелом состоянии. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

При этом, сам заявитель также имел несколько ран. У него были порезы на лице, а также колото-резаные раны на шеи. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, мужчины поссорились и нанесли друг другу ранения. Заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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