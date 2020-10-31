На Народного Ополчения задержан мужчина за незаконную регистрацию мигрантов

На Народного Ополчения задержан мужчина за незаконную регистрацию мигрантов
Мужчина нелегально регистрировал мигрантов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице сотрудники полиции провели профилактический рейд в жилых домах Кировского района. Двум мигрантам запретили въезд в Россию, а одного мужчину задержали в подозрении незаконной регистрации 6 иностранцев из Средней Азии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, за сутки участковыми были проверено около 3 тыс. 900 квартир. Среди нарушений выявлены факты массового проживания иностранцев. В итоге, 15 мигрантов привлечены к административной ответственности, а двум из них запретили въезд на территорию России.

Кроме этого, задержан местный житель на проспекте Народного Ополчения, который в октябре текущего года незаконно зарегистрировал 6 граждан из Средней Азии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в одной из квартир будут проводить повторные проверки на предмет нахождения там незаконного казино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жалуются на нехватку мигрантов из-за коронавируса.

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На Народного Ополчения задержан мужчина за незаконную регистрацию мигрантов
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