В Петербурге тесты на Covid-19 за сутки сдали 37 тысяч человек

В Петербурге тесты на Covid-19 за сутки сдали 37 тысяч человек
Пробы на коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

В Северной столице ежедневно медицинские сотрудники проводят обследования горожан на наличие коронавирусной инфекции. За минувшие сутки тесты на наличие вируса взяли у 37 870 человек.

Данные об этом сообщили утром в субботу, 31 октября, в оперативном штабе по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Петербурге.

По последней информации, под медицинским наблюдением остается 3 503 человека. Из них – 63 пациента вынуждены находится в обсерваторе, а остальные либо соблюдают режим самоизоляции, либо вынуждены принять меры предосторожности, так как контактировали с людьми, которые уже заразились коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, за прошедшие сутки специалисты Единого регионального информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом обработали 732 вызова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России у пациентов с коронавирусом выявили симптомы психического расстройства.

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