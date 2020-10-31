В Петербурге 17-летнего подростка избили и отобрали у него деньги

В Московском районе Петербурга полиция выясняет обстоятельства избиения и ограбления подростка. Двое напали на него на Витебском проспекте.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратилась мать юноши.

Она рассказала, что ее 17-летний сын встречался на Витебском с неизвестными, чтобы купить стики. Он сел к ним в машину, после чего они избили его и похитили около 20 тысяч рублей.

Полиция намерена передать материалы проверки в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кировском районе Петербурга трое неизвестных напали на мужчину в парадной одного из домов и отобрали у него сумку с крупной суммой денег. Там лежали два миллиона рублей. Известно, что во время нападения злоумышленники использовали газовый баллончик.