Петербуржца ограбили на 2 млн рублей в парадной дома на Корнеева

Петербуржца ограбили на 2 млн рублей в парадной дома на Корнеева
Инцидент произошел в парадной дома. Фото: flickr.com

Трое неизвестных мужчин напали на жильца дома в Кировском районе Петербурга и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.

Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло в пятницу, 23 октября, в парадной дома на улице Корнеева. Примерно в 18:15 в полицию сообщили об ограблении.

Трое злоумышленников напали на мужчину, ударив по голове. Предварительно они распылили газовый баллончик. После они отобрали его сумку с деньгами и поспешили скрыться на иномарке.

Предварительно, ущерб от произошедшего составил около 2 миллионов рублей.

Сотрудники полиции приняли меры к розыску и задержанию преступников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчин, пытавшихся убить подростка в Петербурге, арестовали.

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